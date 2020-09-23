政府：2.5／2.6吉赫頻譜重新指配作公眾諮詢
文章日期：2020年9月23日 15:44
商經局及通訊局公布，今日起就2.5／2.6吉赫頻帶內90兆赫頻譜的重新指配及相關頻譜使用費的建議安排展開公眾諮詢。
目前有關頻指配予三間電訊商作4G服務，而有關頻譜的指配期將於2024年3月屆滿。該頻帶除提供大範圍覆蓋、支緩容量傳輸外，亦可重整以滿足5G服務需求。
通訊局發言人表示，由於市場對有關頻譜很可能有競爭性需求，通訊局建議以拍賣方式作出重新指配，將來的頻譜受配者可按技術中立模式使用所獲得的頻譜，包括提供4G及5G服務。
公布指，業界和其他有興趣的人士可於10月20日或之前提出看法及意見。商經局局長和通訊局預計在考慮收集到的意見後，於明年首季作出決定，即在現有指配期屆滿前向現有頻譜受配者提供三年的預先通知。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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