陞域鄧耀昇伙義工團隊到旺角派福袋及月餅

中秋將至，「舖王」鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇與義工團隊，日前到旺角向區內長者、弱勢社群，以及其他有需要人士派發福袋及集團旗下東海飲食集團出品的月餅。

陞域集團表示，今次活動是與旺角街坊會合辦，希望在疫情肆虐期間分享溫暖。鄧耀昇表示，中秋節是中國人重視的傳統節日，疫情令2020年中秋氣氛退減，希望藉著今次活動，關注基層長者。此外，陞域將於本月底與社區組織協會合作，派發月餅予深水埗區內基層市民。

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日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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