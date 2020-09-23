內地三大指數終止兩日跌勢。上證綜指早段好淡爭持，午後升幅大，曾高見3289點，最多升15點，尾市升幅收窄，全日收報3279點，升5點或0.17%，成交額2407億元(人民幣．下同)。

深證成指早段表現反覆，午後一度最多升125點，高見13148點，全日收報13110點，升86點或0.67%，成交額4200億元。兩市成交額合共6607億元。

創業板指數早段升穿2560點至2590點水平，下午後曾高見2608點，最多升52點，全日收報2599點，升44點或1.74%，成交額2237億元。

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