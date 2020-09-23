安盛投資管理高級經濟學家姚遠(Aidan)表示，由於中國率先控制疫情，加上國策支持下都驅使中國經濟V形反彈，他預期今年第三季中國GDP按年增長5%，全年增長2.3%，明年更會大幅上升8%。

今年上半年中國消費方面的復蘇較為緩慢，但出口、房地產及基建支持中國經濟發展，8月份數據顯示，消費行業由負增長回復至正增長，料內部消費愈趨強烈。他相信未來幾個月消費復蘇會加速，成為經濟輪動主要動力。不過明年國家對經濟的扶持會減小，因此房地產及基建行業增速將會放緩。

另外，內循環會是未來發展經濟的重點，當中包括科技發展、消費升級和產業鏈等，料這幾個方面會是中央刺激經濟重點。今年11月將會是美國總統選擇，他認為無論是哪一位後選人當選，雙方角力仍會持續，但不會出現急劇惡化。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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