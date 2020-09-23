受疫情所限無法出境旅遊，催生了Staycation的興起。旅遊體驗預訂平台Klook今日公布首份關於香港人Staycation的喜好調查，結果顯示，有62%港人過去半年曾體驗Staycation，未來半年想去Staycation的更有85%。

Klook在9月初以網上問卷形式訪問了500名香港人。調查顯示，有61%受訪者想去Staycation，是因為現時不能出外旅行，但又想尋找旅行的感覺；其次亦有51%受訪者是想享受酒店設施，例如無邊際泳池、海景客房等，也有48%受訪者以食為先，欲嘆盡酒店級餐飲。

調查亦發現，有86%受訪者最重視Staycation套票價錢；65%較重視多元化的酒店級餐飲體驗；41%講求酒店設施夠完善，另外，逾兩成受訪者會看重彈性住宿時間、酒店增值服務或是否有特色體驗，酒店的衛生措施也是關注之列。

Klook的調查亦反映，80%受訪者會透過網上旅遊平台搜尋Staycation資料，網上評價、KOL及傳媒報道亦是他們主要用來參考的資訊。而不同年齡層對Staycation的要求亦有異，18至24歲的會樂於與朋友一起玩樂；25至34歲的最想Staycation嘆二人世界；35歲以上的受訪者就會以Staycation去享受一家大細天倫之樂。

Klook香港區行銷總監關霈詩表示，香港人熱愛旅行，即使沒法外遊都希望在香港重拾旅行感覺。Klook早在三月及四月已伙拍酒店推出包合「食、住、歎」的Staycation套票，現時已有超過60間合作酒店，涵蓋主打情侶、家人，以及三五知己的Staycation選擇。