德勤華南區主管合伙人歐振興今日表示，預計第四季度仍將會有2至3隻中概股回歸。他表示，明年或有新一批的第二上市浪潮，原因之一為現行的《上市規則》19C通道要求公司已有兩財年紀錄，至明年部分公司則將會達到此要求，可以入表，包括部分早前外界期待的網上零售平台公司等。他同時指出，關注第四季度港交所企業版同股不同權（CWVR）結果，若能通過，亦可招徠一批此類公司。

本月有多達5隻中概股齊回港，包括百勝中國（9987）、華住集團（1179）等。歐振興表示，雖然地緣政治、中美緊張局勢必然會加快公司回港步伐，但相信本月的同時大規模回港未必全是政治考慮。他解釋，公司在上市時間表上亦要配合業績公布時間。因若6月遞表、本月上市，遞表時僅需要披露首季業績，業績至9月30日均有效；若再延遲上市時間，則要修改為披露上半年業績，帶來繁複工作。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人紀文和補充指，避開內地「十一黃金周」、於投資者放假前完成路演，同樣為大批中概股選擇9月上市的部分因素。

科創板今年生意紅火，歐振興亦指出，估計今年上交所將為全球集資榜首。被問及港交所與上交所的競爭是否趨於白熱化，歐振興則表示，相信二者仍可以優勢互補，而且科創板一時未必能消化全部中國科技企業的IPO。他舉例指，美國也有紐交所、納斯達克兩交易所，同為世界前列，認為未來上、深、港三所的互通，將可服務規模更大的內地科技生態圈。

記者：馬迪帆

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