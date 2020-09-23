光大實業董事長朱慧民被中紀委調查
文章日期：2020年9月23日 13:24
紅籌國企光大集團旗下光大實業黨委書記、董事長兼總經理朱慧民涉嫌嚴重違紀違法，中紀委今日表示，朱慧民目前正接受中紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組紀律審查，和黑龍江省監察委員會監察調查。
朱慧民現年53歲，2000年加入光大銀行工作，先後擔任銀行在鄭州、福州和深圳分行的黨委委員和黨委書記，2014年出任光大實業黨委書記，並在2018年出任光大實業董事長、總經理，同時兼任母公司光大集團股份的生態環境事業部總經理。
光大實業是光大集團下屬子公司，主要從事投資併購、實業經營，促進國有資產保值增值，光大實業旗下擁有光大投資管理、光大置業、光大實業資本管理等全資或控股企業。
記者：陳子凌
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