東亞（0023）中午公布決定啟動出售東亞人壽保險，其後發新聞稿指，獲得Elliott Management Corporation的支持。

Elliott 聯席行政總裁兼投資總監Jonathan Pollock指，「自公司宣布全面策略性檢討以來，我們一直有機會與 Adrian(編按：李民橋)及Brian(編按：李民斌)進行對話」。「出售BEA Life將是好的第一步，我們期待繼續與公司對話，而公司將繼續跟進有關策略性計劃檢討的其他重點結論從而為股東創造價值」。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，「今天公布的策略性檢討結果，是我們一直致力檢視業務，為所有股東尋求最佳利益的成果。出售東亞人壽，能讓我們專注於香港和內地的核心銀行業務。同時，東亞人壽日後藉著與東亞銀行建立銀行保險業務的夥伴關係，將產生協同效益，讓東亞人壽的業務發展得到額外的支持。透過精簡業務，我們將能更有效地落實優先的策略重點，藉此強化我們的核心業務，支持業務增長，並為股東帶來更理想的回報」。

東亞曾與基金股東Elliott進行近5年的法律訴訟，最後雙方尋到解決方案。今年3月東亞指，將對其業務和資產組合進行全面檢討，尋找潛在非核心資產的策略替代方案。東亞當時表示行動獲得Elliott支持，Elliott將向法院申請暫停向東亞提出的「不公平損害」訴訟程序。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

羅兵咸永道：下半年內銀盈利進一步承壓

瑞銀預計中國「十四五」規劃將淡化GDP目標 聚焦雙循環及創科

東亞：決定啟動出售東亞人壽

港股半日微跌2點 匯控重上28元 東亞逆市漲3.3%

百佳：下月公布「誠心賞你」抽獎詳情 稱以直接方法令廣大市民受惠

華為輪值董事長郭平：求生存是公司的主線

馬斯克：Tesl計劃3年後推2.5萬美元全自駕電動車

滬、深兩市半日反覆靠穩 創業板收升逾1%

Nike上季表現勝預期 花旗唱好滔博