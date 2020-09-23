今年上半年，中國上市銀行淨利潤錄得9010.52億元人民幣(下同），按年減少9.05%，為史上首次出現整體性負增長。羅兵咸永道中國内地金融業合伙人胡亮指出，因為現存貸款今年需轉換到貸款市場報價利率，下半年對息差的影響較大，息差收窄下半年仍會存在，內地經濟還在恢復中，外地疫情未有效控制，經濟持續承壓，而企業延遲還款的紓困政策在明年到期，屆時不良貸款有反彈壓力，下半年撥備力度會保持高水平，總結而言，今年內銀盈利情況會進一步承壓。

上半年中國上市銀行的不良貸款較去年底上升10.19%，至1.74萬億元。羅兵咸永道中國内地金融業合伙人胡紅蕾指出表示，銀行支持實體經濟，貸款有較大增長，而中國經濟未恢復正常，銀行信貸風險暴露有持續性，受疫情影響較大的企業仍承受壓力，下半年仍存違約風險，明年紓困政策，以至今後段時間承受一定壓力。至於未來不良貨款有甚麼訊號可以觀察，羅兵咸永道中國北方區金融業主管合伙人朱宇表示指出，逾期貸款率若開始見頂，以及銀行延期還息還本貸款客戶和金額減少，可視為不良貸款有望減少的訊號。

羅兵咸永道香港銀行與資本市場主管主管合夥人譚文傑則表示，監管機構要求銀行今年處置3.4萬億元不良貸款，明年進一步加強處置，會有助銀行支持貸款增長。

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