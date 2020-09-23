東亞銀行（0023）宣布，現已完成對其業務及資產组合的全面策略性檢討，決定啟動出售東亞人壽保險的流程，以提高該行業務的價值，改善其財務狀況並使管理團隊專注於其香港及中國內地的銀行核心業務。高盛擔任該行此次策略性檢討的財務顧問。

東亞人壽是該行的全資附屬公司，於2019年的保費收入為48億元。作為出售流程的一部分，該行將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，將透過該行分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，從而獲取持續的收入來源。

此外，該行將專注尋找機會以發展核心業務，包括但不限於通過與該行中國內地銀行業務的策略性及協作性伙伴關係，策略重點包括，通過專注財富管理(包括銀行保險業務)來提高服務費收入；通過簡化運作以降低其成本對收入比率；透過其全渠道平台創造卓越的客戶體驗；進一步加強風險管理措施以降低信貸成本；及保持穩健的資本狀況以支持增長。

東亞半日收報16.18元，升3.32%。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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