港股半日走勢反覆，一度跌156點，低見23559點，創逾3個月低位，之後跌勢喘定，半日僅跌2點或0.01%，報23713點，成交金額557億元；國指跌15點或0.16%，報9561點。恒生科技指數收報7288點，升0.77%。

匯控（0005）開市後約半小時，即跌穿世紀供股價28元，低位見27.5元，創1995年5月後新低，同時拖低恒指25點。渣打（2888）終止跌勢，半日漲1.17%，報34.5元。東亞銀行（0023）據稱將推進出售壽險業務，作價或高達6億美元，收報16.18元，升3.32%。

花旗憂匯控若被納入內地不可靠實體清單，最壞情況要出售內地投資，包括交行（3328）股權，交行一度插至近12年低位，見3.75元，收報3.75元，跌1.83%。其餘內銀亦疲軟，工行（1398）跌0.96%，收報4.12元；中行（3988）跌0.4%，收報2.47元；建行（0939）跌1.33%，收報5.19元。

ATMX全線走高，騰訊（0700）收報513元，升0.29%；阿里巴巴（9988）收報268.4元，升1.36%；美團（3690）收報246.4元，升1.57%；小米（1810）收報20.9元，升2.2%。

藍籌中以中生製藥（1177）表現最好，升3.34%，收報8.97元；萬洲（0288）半日跌2.18%，收報6.29元，為表現最差藍籌。

新股方面，樂享互動（6988）首日上市，收報2.88元，與定價持平。

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