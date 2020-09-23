華為輪值董事長郭平：求生存是公司的主線
文章日期：2020年9月23日 12:01
美國對華為新一輛的禁令已於本月15日生效。華為輪值董事長郭平在華為全聯接大會上演講稱，持續的打壓給華為的經營帶來了很大的壓力，求生存是公司的主線。
郭平強調，「華為將會使出所有力量幫助供應鏈，幫助供應鏈就是幫助華為」。
此前有報道指，美國電腦處理器生產商AMD及最大晶片製造商英特爾（Intel）已取得對華為供貨許可證，未來可向華為供樓。綜合中外媒體報道，韓國三星、台灣台積電及聯發科、內地中芯國際（0981）等廠商，都已向美國商務部申請對華為繼續供貨的許可證。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
TikTok交易 環時稱不會接受美國勒索 TikTok擬擱置歐洲設總部