美國對華為新一輛的禁令已於本月15日生效。華為輪值董事長郭平在華為全聯接大會上演講稱，持續的打壓給華為的經營帶來了很大的壓力，求生存是公司的主線。

郭平強調，「華為將會使出所有力量幫助供應鏈，幫助供應鏈就是幫助華為」。

此前有報道指，美國電腦處理器生產商AMD及最大晶片製造商英特爾（Intel）已取得對華為供貨許可證，未來可向華為供樓。綜合中外媒體報道，韓國三星、台灣台積電及聯發科、內地中芯國際（0981）等廠商，都已向美國商務部申請對華為繼續供貨的許可證。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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