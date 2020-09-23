滬、深兩市半日反覆靠穩，創業板表現做好。上證綜指高開，其後好淡爭，曾高見3282點，最多升8點，近半日收市前曾最多跌9點，半日收報3275點，升不足1點或0.02%，成交額1403億元(人民幣．下同)。

深證成指表現反覆，一度跌穿13000點關口，最多跌31點，其後反彈最多59點，半日收報13071點，升47點或0.37%，成交額2558億元。兩市成交額合共3961億元。

創業板指數高開早段曾倒跌，其後升幅逐步擴大，接近半日高位收市，收報2593點，升37點或1.47%，成交額1371億元。

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