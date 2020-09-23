特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，計劃3年後製造出價格2.5萬美元（約19.5萬港元）的全自動駕駛電動車。

馬斯克在特斯拉年度會議上指出，「雖然業內其他公司都在下行，特斯拉卻在上行」。他表示，「儘管環境非常艱難，有很多不利因素，包括疫情、山火及一大堆棘手的生產問題，但公司2020年的表現會非常不錯，今年的交付量可能有30%到40%的增長。」

此前，特斯拉指出，預計今年的交付量將達到50萬輛，按年長約36%。惟公司於今年7月稱，由於年初因疫情造成的停產，實現該目標將「更加困難」。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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