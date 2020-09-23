馬斯克：Tesla計劃3年後推2.5萬美元全自駕電動車
文章日期：2020年9月23日 11:46
特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，計劃3年後製造出價格2.5萬美元（約19.5萬港元）的全自動駕駛電動車。
馬斯克在特斯拉年度會議上指出，「雖然業內其他公司都在下行，特斯拉卻在上行」。他表示，「儘管環境非常艱難，有很多不利因素，包括疫情、山火及一大堆棘手的生產問題，但公司2020年的表現會非常不錯，今年的交付量可能有30%到40%的增長。」
此前，特斯拉指出，預計今年的交付量將達到50萬輛，按年長約36%。惟公司於今年7月稱，由於年初因疫情造成的停產，實現該目標將「更加困難」。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
TikTok交易 環時稱不會接受美國勒索 TikTok擬擱置歐洲設總部