Nike公布的上季收入、盈利均遠勝市場預期，加上網上銷售飆升82%，以及海外需求逐漸回升，刺激其收市後延長時段股價大升13%。港股滔博（6110）亦受惠，現升3.3%。

Nike上季收入達105.9億美元，高過路透旗下Refinitiv綜合市場預期的91.5億美元；每股盈利95美分，亦遠高過預測的47美分；純利15.2億美元，去年同期為13.7億美元。

網上銷售急增82%，歐非中東市場甚至交出三位數增幅。Nike app 下載量亦激增150%。

大中華和歐非中東地區的業績恢復增長，最大市場北美地區的業績雖下滑2%至42.3億美元，但亦遠勝市場預期的33.9億美元。

滔搏曾升6.2%，見近3個月高位。花旗指，Nike表現利好滔博，因為根據Nike管理層指，內地零售銷售正在加速，全價產品銷售佔比提升，認為意味著滔博的零售折扣按月收窄。另外，Nike網上銷售由第四季的增長53%降至30%，亦有助打消投資者對滔博受Nike網購衝擊的憂慮。

花旗認為，滔博作為Nike第二大戰略零售合作商，有望受惠於疫情後Nike於內地體育用品市場的市佔率提升。

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