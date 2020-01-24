港元1個月HIBOR終止六連升
文章日期：2020年9月23日 11:27
港元拆息普遍向下，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止6連升，按日跌1.07點子至0.52643%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.7點子至0.07929%；1星期HIBOR跌2.35點子至0.22839%；2星期HIBOR跌0.09點子至0.41554%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.02點子至0.65%；6個月期HIBOR跌0.11點子至0.74929%；12個月期HIBOR升0.67點子至0.92083%。
港元現報7.7501元，無升跌。
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