螞蟻集團尋求明日闖關 下月中下旬中港上市
文章日期：2020年9月23日 11:10
內媒報道，全球最大「獨角獸」公司、支付寶母公司螞蟻集團尋求於明日（24日）通過港交所（0388）上市聆訊，最快於本周末披露招股詳情，料於10月中下旬正式完成「A＋H」上市。
《彭博》早前引述知情人士報道，螞蟻集團正在尋求通過IPO，集資至少350億美元(約2730億港元)，高於之前預計集資至少300億美元，相關規模已超越沙特國家油企沙特阿美，有望成為全球史上最大規模新股。
據報，螞蟻集團提高IPO目標是基於估值由之前的2250億美元提高至2500億美元左右。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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