內媒報道，全球最大「獨角獸」公司、支付寶母公司螞蟻集團尋求於明日（24日）通過港交所（0388）上市聆訊，最快於本周末披露招股詳情，料於10月中下旬正式完成「A＋H」上市。

《彭博》早前引述知情人士報道，螞蟻集團正在尋求通過IPO，集資至少350億美元(約2730億港元)，高於之前預計集資至少300億美元，相關規模已超越沙特國家油企沙特阿美，有望成為全球史上最大規模新股。

據報，螞蟻集團提高IPO目標是基於估值由之前的2250億美元提高至2500億美元左右。

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