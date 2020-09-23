美對華豬肉出口急增 超過貿易戰前水平
文章日期：2020年9月23日 10:35
標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)旗下研究子公司Panjiva稱，美國對華豬肉出口已經超過貿易戰之前的水平，因巴西JBS和史密斯菲爾德(Smithfield Foods)所有者中國萬洲國際（0288）發貨量增加。
Panjiva稱，截至8月底，JBS對中國的豬肉出口較2017年同期可能增加3.7倍，萬洲國際相關出口增加90.1%。與此同時，泰森食品(Tyson Foods)對中國的豬肉出口較2017年同期下滑7.3%。
JBS表示，該公司在美國對華豬肉出口中所佔的份額不到10%。 JBS稱，出口品主要包括豬蹄和豬肝等美國消費者基本不吃的產品。史密斯菲爾德則表示，其不會優先考慮外國客戶。
中國在1月簽署的第一階段中美貿易協議中同意進口創紀錄的365億美元美國農產品，預計豬肉將是達到這一目標的關鍵。
萬洲國際現報6.32元，下跌1.71%。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
TikTok交易 環時稱不會接受美國勒索 TikTok擬擱置歐洲設總部