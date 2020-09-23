標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)旗下研究子公司Panjiva稱，美國對華豬肉出口已經超過貿易戰之前的水平，因巴西JBS和史密斯菲爾德(Smithfield Foods)所有者中國萬洲國際（0288）發貨量增加。

Panjiva稱，截至8月底，JBS對中國的豬肉出口較2017年同期可能增加3.7倍，萬洲國際相關出口增加90.1%。與此同時，泰森食品(Tyson Foods)對中國的豬肉出口較2017年同期下滑7.3%。

JBS表示，該公司在美國對華豬肉出口中所佔的份額不到10%。 JBS稱，出口品主要包括豬蹄和豬肝等美國消費者基本不吃的產品。史密斯菲爾德則表示，其不會優先考慮外國客戶。

中國在1月簽署的第一階段中美貿易協議中同意進口創紀錄的365億美元美國農產品，預計豬肉將是達到這一目標的關鍵。

萬洲國際現報6.32元，下跌1.71%。

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