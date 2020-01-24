TikTok交易 環時稱不會接受美國勒索 TikTok擬擱置歐洲設總部
文章日期：2020年9月23日 10:09
TikTok交易能否成功仍是未知數，不過，內地《環球時報》稱「中國不會接受美國勒索」，而TikTok則因交易問題未解決，擬暫時擱置歐洲設總部。
《環球時報》社論稱，美國政府以「勒索」手段強迫字節跳動出售其美國業務，「作為大國，中國不會接受美國勒索」，「我們準備堅決反擊美國的霸凌和強盜邏輯」。
TikTok歐洲的政府關係和公共政策主管Theo Bertram則於英國議會聽證會上，就有關TikTok的母公司字節跳動是否會將全球總部遷至倫敦一事，表示「在研究字節跳動全球總部前，我們會先專注於應對在美國面臨的挑戰」，意味暫時擱置歐洲總部計劃。
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講者：龐寶林
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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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