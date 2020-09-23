美國社交平台Facebook表示，已經移除一個假的中國帳號網絡，該網絡干預亞洲和美國政治，其中一些帳號發布支持和反對美國總統特朗普的材料。

Facebook稱，已經暫停主平台上155個帳號及6個Instagram帳號。關注者最多的帳號和頁面位於菲律賓，他們分享的內容包括支持中國在南中國海的行動和菲律賓總統杜特爾特；被移除的美國帳號關注者較少，發布支持美國大選兩方的內容。

Facebook網絡安全政策主管Nathaniel Gleicher稱，撤下這些賬號是公司首次基於外國干預美國政治而對中國帳號採取的行動。但他說，美國帳戶和組織的目的似乎主要是積累關注者。

中國駐美大使館未有回覆路透的查詢。

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