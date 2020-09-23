彭博報道，東亞銀行（0023）據稱將推進出售壽險業務，作價或高達6億美元，研究方案包括壽險業務出售、銀保合作，最快周三公布戰略評估結果。

據報，計劃可能吸引尋求在該地區擴張的其他保險公司的初步意向。消息指，提議將需獲得該行董事的最終同意，董事會計劃周三上午開會。

東亞曾升3.44%，高見16.2元，現報15.86元，升1.27%。

今年3月亦曾傳出，東亞可能會尋求通過出售包括其人壽和一般保險以及在香港的養老基金業務在內的資產，獲得10億美元的資金。而一項涉及壽險資產的交易可能包括所謂的銀保合作。

報道指東亞銀行的代表不予置評。本網正向東亞查詢，暫未獲回應。

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