恒指低開15點 匯控未止跌 再瀉0.87%
文章日期：2020年9月23日 09:24
美股向上，惟港股今早未有跟隨做好。恒指今早低開15點或0.07%，報23701點，成交金額17億元；國指今早低開18點或0.19%，報9558點。恒生科技指數開市報7270點，升0.51%。
匯控（0005）領跌大市，開市跌0.87%，報28.45元，再度下試2009年世紀供股價，拖低恒指14點。ATMX全線逆市向上，騰訊（0700）報512元，升0.1%；阿里巴巴（9988）報266.8元，升0.76%；美團（3690）報244.2元，升0.66%；小米（1810）報20.65元，升0.98%。
藍籌方面，申洲國際（2313）升1.59%，報128元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）表現最曳，跌1.41%，報34.95元。
新股方面，樂享互動（6988）首日上市，定價2.88元，開報2.7元，跌6.25%。
其餘個股方面，合景泰富（1813）分拆合景悠活上市擬採用優先發售，開市報14.16元，升3.97%。
網龍（0777）擬洽購教育相關業務公司，開報16.98元，無升跌。
玖龍紙業（2689）全年多賺7.5%至42億人幣，息0.251港元，開報10元，升3.95%。
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講者：龐寶林
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