美股向上，港股ADR則跌19點或0.08%，報23697點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.58%，折合報514.45元；匯控（0005）跌0.9%，折合報28.44元；建行（0939）跌0.77%，折合報5.22元。

美期個別發展，道期升0.14%，納期跌0.55%，標期跌0.11%。日股復市，現跌0.54%，韓股現升0.06%，澳股現升1.45%。

今日焦點股份可留意：

樂享互動（6988）上市，定價2.88元。

合景泰富（1813）分拆合景悠活上市擬採用優先發售。

網龍（0777）擬洽購教育相關業務公司。

玖龍紙業（2689）全年多賺7.5%至42億人幣，息0.251港元。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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