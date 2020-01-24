美股在連跌四個交易日後反彈，零售和科技股領漲，道指高開22點，高位曾升185點，低位曾跌157點。消息方面，聯儲局主席鮑威爾警告美國經濟復蘇道路漫長，前景高度不確定，芝加哥聯儲行長稱不排除在平均通脹達到2%之前就加息；中美兩國在聯合國大會錄影演講中隔空指摘，美國總統特朗普續稱疫情為「中國病毒」、指摘中國的污染問題等，而國家主席習近平則稱中國反對政治化和污名化。

道瓊斯工業平均指數收市升140點，或升0.52%。標準普爾500指數收市升34點，或升1.05%。納斯達克綜合指數收市升184點，或升1.71%。

Nike升3.14%，報116.87美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而聯合健康保險，跌1.64%，報294.26元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報111.81元，升1.57%，谷歌母公司Alphabet收市報1459.82元，升2.08%，亞馬遜收市報3128.99元，升5.69%，Facebook收市報254.75元，升2.66%。

德國DAX指數收市升0.41%，報12594.39點；法國CAC 40指數收市跌0.4%，報4772.84點；英國富時100指數收市升0.43%，報5829.46點。

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