一項關於美國政府能否避免停止運作的法案，獲眾議院投票通過，下一步將交由參議院表決，假如亦獲通過，美國政府可以避免於下月停止運作。

根據該協議，農業援助將添加到立法中；該立法將為政府運轉提供直至12月11日的資金。

較早前，眾議院議長佩洛西表示，國會民主黨與共和黨和白宮已就一項臨時資金法案中的農業援助解決爭端，該爭端曾引發美國政府於10月1日停止運作的風險。根據該協議，農業援助將被添加到立法中，該立法將在12月11日之前提供維持政府運作的資金，以換取增加對低收入家庭的糧食援助。眾議院對該法案進行投票後，將在10月1日結束的財政年度之前送交參議院投票。

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