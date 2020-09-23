恒指昨跌233點，收報23,716點，成交金額1060億元。美股周一晚深度下跌後尾市反彈，納指100指數由低位回升達3％，主要由遙距工作概念股推動，而大型科技股亦出現回升，或是平倉盤獲利所致。美股當前即時波幅巨大，可說是好淡皆殺。港股早市先跌後回穩，午後跟隨A股跌勢加深，匯控（0005）再跌2％，科技股也缺乏買盤支持，出口相關的周期股沽壓很大。受歐洲第二波疫情影響，濠賭股大幅下跌，但會是低吸的機會。

市場出現避險情緒，美國聯儲局沒有也無法加碼寬鬆，科技股受壓；歐洲爆發第二波疫情，復蘇概念股也大受打擊。白銀一度暴瀉10％，金價也曾失守1900美元，一時間全面去風險。但疫情再度爆發，遙距工作概念股再度起動，如Zoom、Docu、Roku等都強勢，軟件股ETF也先跌後升，支撐美股跌幅收窄。筆者還是認為，現在各大央行雖沒有加碼寬鬆，但也沒有主動收緊貨幣政策，不會令市場流動性一下子緊縮，再加上信貸市場穩定，中國經濟復蘇勢頭亦不錯，股市牛轉熊的可能性很低。當主要股指回落達10％，往往是吸納的機會，只是市場結構分化之餘變化亦快，入市對象才是重點。

對於歐洲第二波疫情，筆者覺得對經濟影響未必如想像般大。首先，今次受感染者多為年輕人和非弱勢群體，感染數字新高，但住院人數比率卻下降。就好像流感一樣，感染人數不少，但不會構成醫療問題。在這基礎上，民眾也不會太恐慌，仍會繼續必需的外出。就好像香港，第三波疫情遠較前兩輪嚴重，但市面反而不算太冷清，大家都試過了，就不會過度恐慌。

疫苗或下季面世 旅遊航空有力重新炒上

當然，每日確診數字新高，對於旅遊、航空等股份肯定帶來沉重沽壓，但這反而是低吸相關股份的機會。美國此前就出現第二波疫情高峰，全國每日確診數字新高，部分州份再度關閉經濟，但美股沒有回落，經濟數字也不差。歐洲股市出現恐慌星期一，但也快速回穩。以香港的經驗，只要民眾做好抗疫措施，確診數字很快就會穩定下來。配合疫苗或能在第四季面世，旅遊、航空等股份絕對有力重新炒上。問題是時間上很難掌握。買當頭跌的股份多要捱一段時間，本周很大機會仍要尋底。短線而言，濠賭股風險回博率開始變得吸引。

高啤打吼澳博 銀娛穩陣之選

中國和澳門抗疫成功，內地客將重臨濠江，資金過去兩個月不斷湧向濠賭股，也充分反映了這個預期。銀娛（0027）、澳博（0880）都已升至疫情前的高位，而內地客何時能回到疫情前水平卻是未知數，會否出現結構性減少也要觀察。無論歐洲有沒有第二波疫情，臨近十一黃金周，濠賭股都會面臨利好兌現甚至利好落空的沽壓，現在提前出現拋售，反而為博反彈提供條件。只要市場一天認為中國人嗜賭，澳門定必能回到疫情前的輝煌，甚至再創新高，則股價回落後一定會找到支持。

選擇上，澳博有「上葡京」加持，一直是近月最強勢的股份，會是高啤打之選。銀娛股價相對穩定一些，昨日跌破保歷加通道底部，但從即日低位有所反彈，筆者估短線有機會已見底，會是較正穩健之選。

[張兆聰 還看今朝]