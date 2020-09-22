未賺錢生科股嘉和生物（6998）今夜宣布，明日（22日）起招股，下周一（28日）中午止截飛，定價上限24元，每手500股，入場費12120.9元。公司全球發售1.2億股，國際配售佔九成，公開發售佔一成。最多集資28.8億元。預計10月7日掛牌。公司表示，本次發售將採用全電子化申請。

嘉和生物主要研究抗癌藥、免疫藥物等。嘉和生物總裁兼首席科學家周新華表示，公司重點治療領域為腫瘤、自身免疫及其他慢性病方面，目前有17項臨床試驗正於亞洲進行，現時已經向國家藥監局提交了一項新藥上市申請（NDA）。他表示，預計未來12至18個月內，將再向國家藥監局提交2項NDA；及向國家藥監局、美國食藥監局提交4項臨床研究用新藥申請（IND）。

周新華續指，公司未來將加快推進後期藥物資產的商業化，繼續開發早期新藥管線，執行針對癌症免疫週期的「免疫－腫瘤聯合」策略，進一步探索合作機會，以完善管線組合管理策略。

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日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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