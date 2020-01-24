IBI Group（1547）宣布，今（22日）透過其全資附屬公司，在公開市場以總代價約50.2萬港元收購匯控（0005）共1.76萬股，平均每股作價28.55港元。

IBI Group收報0.22元，升4.78%；匯豐收報28.7元，跌2.05%。

集團表示，匯控為一間優質的藍籌銀行機構，具有向股東派息的長遠歷史，同時亦清楚展現其於經濟上面臨具挑戰性的時期的生存能力。由於現時疫情導致匯控目前的股價處於歷史低位，此為集團提供買入機會。除可能定期收取由匯控宣派的股息的收入外，集團預期在匯控股份股價回升後從資本收益中獲益，認為收購事項屬審慎保守。

IBI Group主要以建築承建商身份，專注於為香港及澳門私營機構物業項目提供翻新服務。經考慮公司的可用現金及內部的保留盈利的水平，正尋求投資可提供穩定及定期股息率的優質藍籌公司，以擴闊收入來源。

另外，IBI Group同日亦以總代價約9.2萬英鎊，收購英國巴克萊銀行共10萬股，平均每股作價0.92英鎊。

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