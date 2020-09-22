政府發言人表示，已批出惠康和百佳的第二期保就業計劃，涉及工資補貼分別為1.845億元及1.6196億元，承諾受薪僱員人數分別10149和8215人。發言人指，考慮第一期保就業情況及社會各界意見後，第二期加入新要求，包括批准惠康及百佳提出的工資補貼申請前，先考慮相關集團回饋社會的建議，兩間超市已向創新辦提交回饋建議並獲批准。

政府要求兩間超市提交的回饋方案需符合三項原則，包括回饋金額不應少於第二期保就業獲批的工資補貼額50%；回饋計劃措施必須能夠量化、具透明度，以及是平常提供優惠以外的措施；受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工，當中惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額的50%，而惠及員工的金額比例不能多於基本回饋金額的10%。

兩大超市公布回饋社會計劃 共涉資1.6億

基於上述原則，惠康及百佳提出的計劃涉及金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%，惠贈弱勢社群金額亦達到基本回饋金額的50%。

發言人表示，惠康及百佳計劃向弱勢社群派發現金及或食物，並推出措施惠及為市民顧客及獎勵員工，均承諾在今年12月底前完成執行回饋建議。政府已要求超市適當時候公開受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察。發言人又指，政府感謝兩間超市願意遵守額外承諾回饋社會，與市民共渡時艱。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

合景泰富分拆合景悠活上市擬採用優先發售

再鼎醫藥定價562元 兌美股暫有2%折讓

中通快遞定價218元 兌美股暫有5.6%折讓

軟銀在港查Naked Hub等文件 涉與WeWork在美訴訟

【專欄】中俄各有盤算 合研客機分歧大

信銀國際延長按揭還息不還本申請截止至年底

騰訊伙滴滴推打車業務 料國慶前擴張至全國城市

Tesla擬於印度建立研發中心

【幫你格價】虛銀開戶高息逐間數