合景泰富（1813）早前建議分拆合景悠活上市，公司今夜公布，計劃透過有條件分派股份，以及全球發售，落實建議分拆。公告指出，若建議分拆進行，董事會建議以優先發售的方式，向合資格股東提供保證配額，以適當考慮股東的利益。公司指出，分拆子公司上市的發售規模、架構以及保證配額條款均未落實，本公司將適時另行刊發公告。

公司指出，若建議分拆最終成為無條件分派，屆時將會以實物分派形式，於記錄日期，將合景悠活股份分派予合資格股東。記錄日期將為10月9日，當日將暫停辦理股份過戶登記手續。

公告指出，若建議分拆繼續進行，屆時合資格股東將有權根據優先發售條款，在保證獲發的基礎上申購若干合景悠活股份。保證配額的基準將按股東持股量釐定，詳情將另行公布。

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