再鼎醫藥定價562元 兌美股暫有2%折讓

兩隻第二上市股份今晚公布定價。再鼎醫藥（9688）公布，第二上市定價每股562港元。早前招股書顯示，定價上限648元。公告續指，本次上市凈集資59.37億元，此外公司已授出超額配股權，將額外再發售最多158.46萬股。公司將於下周一（28日）掛牌。

公司指出，集資額核心產品相關的研發工作；為管線中其他候選藥物的準備中註冊備案撥資；探索全球授權及合作機會、引進潛在資產；持續投資產品管線，以及招聘及培訓人才；以及營運資金及其他一般用途。

公告續指，公開發售部分初步可供認購股份有77.17萬股，佔發售股份7.3%，根據回撥機制，將額外回撥12.6萬股至公開發售部分，回撥後將佔發售股份8.5%。

再鼎醫藥今夜於美股暫報73.91美元，彈0.8%。港股兌美股有約1.9%折讓。

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