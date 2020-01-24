中通快遞（2057）公布，第二上市定價每股218港元。早前招股書顯示，定價上限268元。本次上市凈集資98.1億元，此外已授出超額配股權，額外再發售最多675萬股。公司指出，集資額將有五成用於基礎設施及產能開發，約25%用於增強網絡合作伙伴的能力，以及增強網絡穩定性；約15%用於投資於物流生態系統，約10%用於一般公司用途。

中通快遞今夜於美股暫報29.82美元，彈4%。港股兌美股有高達5.6%折讓。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

軟銀在港查Naked Hub等文件 涉與WeWork在美訴訟

【專欄】中俄各有盤算 合研客機分歧大

信銀國際延長按揭還息不還本申請截止至年底

騰訊伙滴滴推打車業務 料國慶前擴張至全國城市

Tesla擬於印度建立研發中心

【幫你格價】虛銀開戶高息逐間數

富通保險與系內企業拓護理服務