中秋佳節將至，新創建集團 （0659） 旗下義工隊「新創建愛心聯盟」近日與「香港基督教女青年會」及社企「膳心連」合作，向1,000個基層家庭派發中秋健康心意包，實踐及推廣「創造共享價值」理念 。

心意包除了日常米糧及蔬果之外，還有新世界集團自家製口罩及社企「明愛天糧包餅工房」出品的月餅。新創建已連續八年與「明愛天糧包餅工房」合作，此社企為精神病康復者及其他殘疾人士提供就業及培訓，讓他們透過製作糕點，融入社會，自力更生。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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