新創建義工隊聯同女青及社企派千個心意包
文章日期：2020年9月22日 21:24
中秋佳節將至，新創建集團 （0659） 旗下義工隊「新創建愛心聯盟」近日與「香港基督教女青年會」及社企「膳心連」合作，向1,000個基層家庭派發中秋健康心意包，實踐及推廣「創造共享價值」理念 。
心意包除了日常米糧及蔬果之外，還有新世界集團自家製口罩及社企「明愛天糧包餅工房」出品的月餅。新創建已連續八年與「明愛天糧包餅工房」合作，此社企為精神病康復者及其他殘疾人士提供就業及培訓，讓他們透過製作糕點，融入社會，自力更生。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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