據入稟狀顯示，申請人為軟銀旗下願景基金，答辯人為宏毅資本、基匯資本、基匯資本執行合伙人彭慶邦，以及共享空間品牌裸心社（Naked Hub）創辦人Leslie Grant Horsfield，內容是要求四名答辯人提交文件及執行一些測試，費用全由願景基金支付。入稟狀顯示，要求涉及WeWork在美起訴軟銀的一宗訴訟，惟未有提及涉及文件及測試內容。

據入稟狀，今次願景基金要求索閱文件等，是基於由WeWork董事會成員組成的一個特別委員會，在美國特拉華州法院向軟銀和願景基金提出法律訴訟，指軟銀今年3月以WeWork 捲入美國證交會（SEC）調查為由，終止對該公司30億美元的股票收購要約，違反合同義務，以及對WeWork其他少數股東的受託義務。軟銀發言人當時已表示，將就訴訟作出強力的辯護。

裸心社於2015年11月成立，翻查資料，基匯資本是裸心社的早期投資者之一，在2016年裸心社的B輪融資中領頭投資；至於宏毅資本則與願景基金同為另一共享空間品牌WeWork 投資者，而WeWork則於2018年以4.2億美元（約31.2億港元）收購裸心社。

本報曾向答辯人之一的基匯資本查詢，惟暫未回覆。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

Tesla擬於印度建立研發中心

【幫你格價】虛銀開戶高息逐間數

富通保險與系內企業拓護理服務

中信銀行副行長楊毓辭任

金發局：跨境理財通初階段可以「基金中的基金」方式投UCITS基金

網龍擬洽購教育相關業務公司

玖龍紙業全年多賺7.5%至42億人幣 息0.251港元

泰禾人壽：上半年新業務跌幅與市場相約

樂享互動暗盤高開低走 暫升1%每手僅賺40元

兩大超市公布回饋社會計劃 共涉資1.6億

港股跌233點 匯控死守28元 渣打八連跌累挫12%