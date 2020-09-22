信銀國際公布，延長由今年2月推出的按揭還息不還本截止申請日期，由即日至12月31日，已供款1年或以上並還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅、工商物業或車位的按揭貸款申請延期還本，為期6個月。早前已經成功申請還息不還本，並於申請批核後首4個月按時繳付利息之客戶，可以申請續期6個月，合共最長12個月。

除按揭還息不還本，信銀國際早前亦已宣布，延長以下多項紓困措施之截止申請日期至年底，包括將私人貸款客戶申請豁免逾期還款利息及自動轉賬退回或退票手續費；中小企持有人或股東提供之私人「還息不還本」貸款申請。另外，百分百擔保特惠貸款申請截止日期，則延至2021年4月19日。

記者：歐陽偉昉

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