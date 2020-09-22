市場今（22日）午傳出騰訊（0700）將與內地的滴滴合作推打車業務，根據內媒報道，騰訊回應，騰訊地圖伙拍滴滴作深入合作，打車業務將由滴滴提供出行服務、安全調度等技術，騰訊地圖則提供平台。

騰訊又透露，騰訊地圖聚合打車的方案早於去年底已經確定，早前在西安、東莞、珠海、深圳及紹興5個城市試行，今起推廣到更多城市，未來陸續擴張。若試驗成功，預期在國慶前完成擴張到所有城市。

現時，騰訊地圖聚合打車已與滴滴出行、首汽約車、陽光出行、夠譜出行等打車平台合作；在內地也有「聚合打車」服務的同業包括美團 （3690） 旗下的美團打車。

騰訊今天收報511.5元，跌1%。

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