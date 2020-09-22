外電報道，電動車大廠特斯拉（Tesla）正與印度卡納塔克邦政府的工業部門進行談判，冀在班加羅爾建立一個研發中心。

據報，特斯拉曾與卡納塔克邦政府官員進行了試探性討論，目前談判正處於初步階段。

報道指，特斯拉印度負責人和卡納塔克邦政府工業部門官員預計將於本月稍後時間再次會面，期間卡納塔克邦政府官員將向特斯拉高層提出詳細建議。倘雙方洽談成功，印度將成為特斯拉在美國以外設有研究中心的第二個國家。

報道提到，特斯拉一直試圖進入印度市場，但由於缺乏基礎設施、相關政策和電動汽車市場，特斯拉始終未能成功進軍印度。今年7月，特斯拉CEO Elon Musk曾表示，其豪華電動汽車有望很快進入印度市場。

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