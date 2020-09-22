富通保險公布與新世界（0017）系內康健護理企業仁山優社，展開長遠策略及業務夥伴合作，拓展40歲或以上「熟齡」，及65歲或以上「銀髮族」客戶服務，富通保險合資格客戶及家屬， 可以優先入住仁山優社旗下的護老院舍嘉頤護理院。

富通保險行政總裁楊德灝，富通保險與仁山優社的跨領域合作，利用雙方在保障和醫養的優勢，發揮協同效應。富通保險與仁山優社未來將探索更多服務，供醫療保健服務和卓越健康保障方案。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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