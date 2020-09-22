富通保險與系內企業拓護理服務
文章日期：2020年9月22日 17:41
富通保險公布與新世界（0017）系內康健護理企業仁山優社，展開長遠策略及業務夥伴合作，拓展40歲或以上「熟齡」，及65歲或以上「銀髮族」客戶服務，富通保險合資格客戶及家屬， 可以優先入住仁山優社旗下的護老院舍嘉頤護理院。
富通保險行政總裁楊德灝，富通保險與仁山優社的跨領域合作，利用雙方在保障和醫養的優勢，發揮協同效應。富通保險與仁山優社未來將探索更多服務，供醫療保健服務和卓越健康保障方案。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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