玖龍紙業全年多賺7.5%至42億人幣 息0.251港元
文章日期：2020年9月22日 16:54
玖龍紙業（2689）公布去年全年業績，收入按年下滑6%至513.41億元人民幣（下同），毛利率增加2%至17.6%。公司權益持有人應佔盈利按年增加7.5%至41.69億元；撇除經營及融資活動的匯兌虧損的2.62億元，則按年增加9.6%至44.3億元。擬派末期息0.251港元。玖龍紙業績前收報9.62元，跌5.31%。
公司表示，下半財年從疫情的影響之中快速恢復，銷售情況按月穩步回升，全年銷量更創約1530萬噸新高。在成本節降措施及靈活銷售策略、加上關稅取消及原料價格回落等因素下，當中毛利及權益持有人應佔盈利分別增加6.0%及7.5%；毛利率也上升2.0個百分點。
展望未來，公司計劃於成都及重慶包裝廠增設包裝設施，持續提升下游紙箱廠生產效益、開拓新客戶，開發高附加值產品，務求加快提升整體營運效率。隨著全球疫情漸趨穩定，社會經濟活動會逐步回到正常軌跡。儘管多種不確定因素猶存，但預計中央政府全面激發市場活力措施及「限塑令」政策，將對包裝紙需求有莫大幫助。中長遠來說，面對原材料供應愈趨緊張及成本上升，中小型紙企經營壓力將加大，大型紙企之規模優勢將更明顯。
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