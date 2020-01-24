玖龍紙業（2689）公布去年全年業績，收入按年下滑6%至513.41億元人民幣（下同），毛利率增加2%至17.6%。公司權益持有人應佔盈利按年增加7.5%至41.69億元；撇除經營及融資活動的匯兌虧損的2.62億元，則按年增加9.6%至44.3億元。擬派末期息0.251港元。玖龍紙業績前收報9.62元，跌5.31%。

公司表示，下半財年從疫情的影響之中快速恢復，銷售情況按月穩步回升，全年銷量更創約1530萬噸新高。在成本節降措施及靈活銷售策略、加上關稅取消及原料價格回落等因素下，當中毛利及權益持有人應佔盈利分別增加6.0%及7.5%；毛利率也上升2.0個百分點。

展望未來，公司計劃於成都及重慶包裝廠增設包裝設施，持續提升下游紙箱廠生產效益、開拓新客戶，開發高附加值產品，務求加快提升整體營運效率。隨著全球疫情漸趨穩定，社會經濟活動會逐步回到正常軌跡。儘管多種不確定因素猶存，但預計中央政府全面激發市場活力措施及「限塑令」政策，將對包裝紙需求有莫大幫助。中長遠來說，面對原材料供應愈趨緊張及成本上升，中小型紙企經營壓力將加大，大型紙企之規模優勢將更明顯。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

泰禾人壽：上半年新業務跌幅與市場相約

樂享互動暗盤高開低走 暫升1%每手僅賺40元

兩大超市公布回饋社會計劃 共涉資1.6億

港股跌233點 匯控死守28元 渣打八連跌累挫12%

外電指高通計劃將部分中芯訂單轉移至台積電等台企

滬深三大指數兩連跌 上證3300點得而復失

ASM太平洋傳私有化兼科創板上市 股價曾升近15%

【有片：選股王】醫藥股調整後回穩 復星醫藥可留意

平保：疫情加速互聯網醫療發展3至5年

Mox Bank宣布正式推出服務予全港市民

【有片：埋身擊】美股期貨仍受壓 觸底回升言之尚早