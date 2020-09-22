泰禾人壽同系企業泰禾集團陷入財困，上月傳出泰禾投資有意出售泰禾人壽。泰禾人壽總經理（營銷及營運管理）黃宛詩表示不便評論市場傳聞，重申該行受香港和百慕達監管。泰禾集團今年7月出現債券違約，惠譽將其評級降至「RD」（限制性違約），問及泰禾人壽有沒有投資泰禾集團債券，黃宛詩亦未有正面回應，僅指該行財政穩健，實力雄厚。

今年本港保險受新冠肺炎疫情影響，泰禾人壽年化新保費上半年降38.77%，本地客戶年化新保費亦降兩成。黃宛詩表示，整個保險業皆受疫情影響，包括禁足、旅客訪港等，上半年行業新業務下跌四成，該行下跌與行業相約。她對下半年情况審慎樂觀，雖然疫情未結束，不過第三波疫情降溫，有利營商環境。

泰禾人壽推出全新兒童儲蓄產品，投保年齡由出生日到10歲。保費供款期選擇5年，受保人12至17歲、18至21歲及30至100歲的三個主要階段中，定期派發固定的保證現金款額，選擇10年保費供款期，則會在受保人18至21歲及30至100歲兩個主要階段定期派發。

以受保人0歲投保，5年供款期計算，至受保人100歲期滿，包括非保證回報在內的平均每年總回報率為5.95%，首席精算師馮志成指，與不少其他市面上的教育儲蓄產品相約。

產品設有13萬美元（約100萬港元）的夢想啟航獎金，分為5個項目，每個項目最高可得2.6萬美元（約20萬港元），每個項目獲得最高獎金者包括獲得香港十大傑出青年或大紫荊勳章、獲香港藝術發展局頒發終身成就獎、獲指定創業計劃提供的資金等。

記者：歐陽偉昉

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