新股樂享互動（6988）明日掛牌，現正進行暗盤交易。樂享互動今日公布，中間偏上定價2.88元。於耀才暗盤，該股一度曾見4元即升近四成，但迅速回落。截至下午4時30分，該股升幅收窄至1.4%，報2.92元。每手1000股，每手帳面賺40元。於輝立暗盤，僅微升0.7%，報2.9元。

於內地散戶較多的富途暗盤，樂享表現較好，報3.06元，升6.25%。每手帳賺180元。

樂享互動今日公布，全城約有36.7萬人認購，公開發售超購1632倍。一手中籤率10%，200手穩中一手。有多達585名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛價值約8726萬元。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

港股跌233點 匯控死守28元 渣打八連跌累挫12%

外電指高通計劃將部分中芯訂單轉移至台積電等台企

滬深三大指數兩連跌 上證3300點得而復失

ASM太平洋傳私有化兼科創板上市 股價曾升近15%

【有片：選股王】醫藥股調整後回穩 復星醫藥可留意

平保：疫情加速互聯網醫療發展3至5年

Mox Bank宣布正式推出服務予全港市民

【有片：埋身擊】美股期貨仍受壓 觸底回升言之尚早

京東：計劃分拆京東健康主板上市

【有片：金匯測市王】環球股市續調整 日圓續受追捧

港股半日跌63點 匯控挫3%險守世紀供股價 太古藍籌最弱