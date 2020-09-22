樂享互動暗盤高開低走 暫升1%每手僅賺40元
文章日期：2020年9月22日 16:38
新股樂享互動（6988）明日掛牌，現正進行暗盤交易。樂享互動今日公布，中間偏上定價2.88元。於耀才暗盤，該股一度曾見4元即升近四成，但迅速回落。截至下午4時30分，該股升幅收窄至1.4%，報2.92元。每手1000股，每手帳面賺40元。於輝立暗盤，僅微升0.7%，報2.9元。
於內地散戶較多的富途暗盤，樂享表現較好，報3.06元，升6.25%。每手帳賺180元。
樂享互動今日公布，全城約有36.7萬人認購，公開發售超購1632倍。一手中籤率10%，200手穩中一手。有多達585名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛價值約8726萬元。
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日期：2020年9月23日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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