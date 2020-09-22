政府要求兩大超市申請第二期保就業計劃後，需回饋社會，百佳今日公布將派發總值超過4000萬元現金食物劵，惠康亦於今日推出總值超過1.2億港元的「點點心意」回饋社會計劃，即兩超市回饋社會計劃合計金額達1.6億元。

百佳指出，10月將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾20萬。百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲指出，今次現金食物券計劃總值超過4000萬元，感謝20間社福機構協助，短時間內甄選最有需要的弱勢社群，並代百佳在10月底前派發現金食物券。

今次的現金食物券不需申請，社福機構將評估其服務對象的需要，10月起派發，20個社福機構包括香港基督教女青年會、惜食堂等。

惠康宣布，今起啟動總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，支持香港社區。有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，亦會捐獻500萬元幫助弱勢社群。另外，惠康將是首間超市承諾未來6個月超過300款日常貨品價格不變。

惠康指出，未來10個月將派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8000萬元，將與一直合作的慈善團體夥伴合作派發。另外，「Yuu Give-Back」回饋計劃可讓顧客將積分捐贈予慈善團體，公司再根據顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬港元，進一步支持有需要群體。

惠康又承諾，九月底開始未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，保障顧客免受價格波動影響，公司將承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。

記者：蕭嘉聰

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