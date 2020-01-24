港股午後跌幅擴大，恒指最多跌過275點，低見23675，創6月1日以來低位，收市報23716點，跌233點或0.98%，連跌兩個交易日，成交額1060億元。國指收報9576點，跌63點或0.66%。

國際金融股偏軟，匯控（0005）全日拖累大市，日中最低見28.3元，逼近2009年世紀供股價，收市跌2.05%，收報28.7元，連跌兩日，拖低恒指34點；其次為友邦（1299），收市跌1.09%，報77.45元；拖低大市26點。渣打（2888）繼續無運行，收跌2.29%，報34.1元，連跌8日，累跌12%。

ATMX個別發展，騰訊（0700）收報511.5元，跌0.97%；阿里巴巴（9988）收報264.8元，升1.07%；美團（3690）收報242.6元，升0.41%；小米（1810）收報20.45元，跌0.73%。

藍籌僅3隻向上，其中以蒙牛（2319）表現最好，升1.14%，收報35.4元；吉利（0175）表現最弱，收市跌4.38%，收報15.3元。

人民幣回軟，航空股受壓。國航（0753）收報5.36元，跌5.96%；南航（1055）收報4.31元，跌5.27%；東航（0670）收報3.37元，跌4.8%；國泰（0293）收報5.57元，跌2.11%。

濠賭股沽壓沉重，金沙中國（1928）跌2.54%，收報30.75元；銀娛（0027）跌3.27%，收報53.2元；新濠國際發展（0200）收報14.5元，跌7.17%；澳博控股（0880）收報9.44元，跌5.51%；永利澳門（1128）收報12.34元，跌4.34%。

其餘個股方面，傳滴滴出行將與比亞迪（1211）合作，為滴滴的運輸業務生產定制的電動汽車。比亞迪收報106.2元，升3.91%；

金斯瑞（1548）董事長章方良被內地監視居住，該股收報11.48元，跌17.29%。

華住集團（1179）今日上市，股價未受沽空報告影響，收報311元，較招股價297元高5.71%。

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