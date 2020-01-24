路透社引述消息指，ASM太平洋（0522）今年起已與多間私募和風險投資公司接洽，以尋找投資者來為私有化提供資金。消息傳出後股價一度大升14.8%報91.85元，ASM太平洋否認，現時股價升幅收窄至4.8%，報83.85元。

報道引述消息指，ASM太平洋的最終目標是在內地科創板上市，ASM太平洋母公司ASM nternational NV支持有關計劃，但無意攤薄持股。

報道指ASM太平洋否認私有化計劃，而ASM nternational則未有立刻回應路透尋求評論的請求。

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