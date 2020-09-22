醫藥股調整後回穩 復星醫藥可留意

恒指低開後最多跌238點、低見23711點反彈，半日收報23887點，跌63點或0.26%；國指升0.13%。大市半日成555億元。

科技股反彈，恒生科技指數升1.55%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）升近2%。小米（1810）、中芯（0981）、比亞迪電子（0285）升2%、3%。新能源車比亞迪股份（1211）反彈近半成。個別食品、教育、物管股有反彈。中資券商股向好。不過，旅遊消費娛樂股繼續回吐，銀娛（0027）、金沙中國（1928）、南航（1055）跌3%，新秀麗（1910）挫6%。另外炒熱的汽車、家品股長城汽車（2333）、敏華（1999）及周期股玖紙（2689）、江西銅（0358）都跌2%、3%。

部分醫藥股調整後走勢轉穩，其中復星醫藥（2196）可以留意。今年3月輝瑞和BioNTech聯合開發新冠肺災疫苗，復星醫藥獲得BioNTech的授權，在中國進行該疫苗的獨家開發和商業化，早前與國藥（1099）簽署疫苗物流戰略合作協議，共同推進疫苗商業化及供應鏈服務，一旦疫苗有更新進展，將成為股價催化劑。

股價方面，復星醫藥上月升至40元以上回落，近日跌至百天線約30元轉穩，短線反彈暫受制34元，可現水平吸納，部分博向上挑戰阻力，部分作中線向上突破，並可設低收30元止蝕。

劉思明

投資版副主編