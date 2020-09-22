中國平安（2318）舉行投資者開放日，聯席首席執行官陳心穎表示，新冠肺炎疫情加速互聯網醫療發展3至5年，以診斷比例計算，現時互聯網醫療佔整體的3至4%，認為未來有潛力可升至34%，未來3年互聯網醫療會快速發展，因此該行會在今年起增加投入醫療生態。未來5年，平保會投資1000億元人民幣（下同）在研發投資，其中兩成至三成投入與醫療相關，為該行最大的生態圈。

陳心穎表示，中國醫療健康市場將由去年6萬億元，增至2030年的16萬億元，過去30年長期投資回報最佳的行業為醫療行業，因此該行選擇長期投資互聯網醫療行業。她指中國健康醫療市場高度複雜，要捉緊市場機會，需要醫療市場各個利益相關團體，清楚瞭解當中遇到的問題。互聯網醫療要加快發展，需要解決監管問題，現時衛健和醫保政策較保守，建立專業度和消費者信任以改變消費者習慣，以及加強和外部專科醫生的合作。

對於保險主業，陳心穎指醫療業務有助保險業務獲取新客，過去4年有15至20%的金融新客戶是來自醫療生態圈，亦有助增加客戶購買產品的深度和忠誠度，有60%或1.26億的金融客戶同時使用平安的醫療服務，增加產品數目，因此該行選擇自己發展醫療服務而非交由第三方合作。

平安好醫生（1833）臨時主席兼首席執行官方蔚豪表示，該行在中國互聯網醫療所佔流量最多，與平保醫療生態圈有強大協同效應。該行年中開始推展戰略升級，除個人用戶及險企服務外，增加企業及互聯網醫院的服務。該行部署逾30間互聯網醫院，當中14間已經上線。

該行將推出「平安醫家」品牌，拓展醫生執業平台，以及家庭醫生業務。至上半年該行有自有醫療團隊1800人，現時人數再顯著增長，另外亦與近萬名專科醫生合作，提升醫療專業度。

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