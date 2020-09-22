由渣打（2888）牽頭的虛擬銀行Mox早前開業，並已分批邀請預先登記用戶開戶，該行今（22日）宣布正式開放予全港市民申請開戶。Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）表示，該行在正式推出前已覆蓋約1.4萬名客戶，期望未來可以為全港市民帶來更多新的體驗。

Mox目前已推出消費、活期存款及儲蓄理財三方面服務。該行指客戶使用其扣賬卡（Debit Card）進行所有合資格消費，都可賺取1%無上限Cashback現金回贈優惠；若於該行的創始商戶消費，則可獲5%回贈，回贈上限1000元。同時，該行的扣賬卡可以直接綁定在手機錢包Apple Pay或Google Pay。存款方面，該行客戶100萬元或以下的存款，均可獲活期年利率1厘，利息會於每日發放；用戶亦可在儲蓄戶口自行建立及命名不同的「目標」，實時追蹤個人的儲蓄進度，從而進行理財規劃。

他指出，新冠疫情推動整體的數碼發展，為香港的數碼業務帶來機會，該行預計明年香港將有超過500萬的數碼支付用戶，而目前該行已有超過五成的iOS用戶將Mox Card綁定Apple Pay，更反映新型支付系統的重要性，並相信有關趨勢將繼續保持。至於其他產品及服務方面，他表示，該行正努力籌備個人及中小企的貸款服務，但未有透露具體時間表。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家怎樣面對中美博弈加劇中可以輕鬆地把握全球機會，學習挑選新舊經濟增長受益股票行業、板塊及個別股票，助你從中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月23日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

京東：計劃分拆京東健康主板上市

【有片：金匯測市王】環球股市續調整 日圓續受追捧

港股半日跌63點 匯控挫3%險守世紀供股價 太古藍籌最弱

通訊局新增兩段5G頻率 另放寬物業廣告等規管

匯控今年股價遭「腰斬」 暴跌逾5成 市值與小米相若

滬指半日重上3300點 創板指一度逼近2600點

任志強被判18年 表示服從法院判決 不上訴

人造肉商Green Monday：產品量產後 料可減價最少一成

Green Monday創辨人：融資金額超預期 無上市時間表

港元1個月HIBOR六連揚

瑞幸及43間協助其虛假宣傳企業 遭內地監管總局罰款6100萬元