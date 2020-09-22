港股半日走勢反覆，開市已跌逾百點水平，半日最多跌238點，低見23711點，為6月15日以來逾3個月低位，之後指數喘定，跌幅亦逐步收窄，半日跌63點或0.26%，報23887點，成交金額555億元；國指升12點或0.13%，報9652點。恒生科技指數收報7307點，升1.55%。

匯控（0005）累市，最多跌3.4%，低見28.3元，離2009年世紀供股價28元僅一步之遙。半日跌2.56%，收報28.55元，拖低恒指42點。其次為銀娛（0027），跌3.45%，收報53.1元，拖低大市11點。

ATMX中，僅騰訊（0700）向下，收報516元，跌0.1%；阿里巴巴（9988）收報266.2元，升1.6%；美團（3690）收報246.2元，升1.9%；小米（1810）收報21.05元，升2.18%，屬表現最好藍籌。

地產股捱沽，太古（0019）跌3.66%，收報36.85元，是跌幅最大的藍籌。長實集團（1113）跌0.51%，收報38.7元；恒地（0012）跌0.69%，收報28.7元；新地（0016）跌0.65%，收報99.05元；新世界發展（0017）跌0.79%，收報37.7元。

人民幣匯價回軟，航空股普遍走低，國航（0753）收報5.48元，跌3.86%；南航（1055）收報4.42元，跌2.86%；東航（0670）收報3.47元，跌1.98%；國泰（0293）收報5.64元，跌0.88%。

華住集團（1179）今日上市，股價未受沽空報告影響，半日收報311.4元，較招股價297元高4.85%。

傳滴滴出行將與比亞迪（1211）合作，為滴滴的運輸業務生產定制的電動汽車。比亞迪半日升4.5%，收報106.8元。

金斯瑞（1548）董事長章方良被內地監視居住，該股今日復牌，半日跌21.76%，收報10.86元。

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