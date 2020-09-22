通訊局公布，批准37－43.5吉赫和66－71吉赫頻帶的新增頻率編配為香港日後使用這些新頻帶支援5G和其他先進的無線通訊應用作好準備。明年1月1日起實施。

通訊局指，在去年底舉行的國際電信聯盟2019年世界無線電通信大會（WRC-19）已選定3段頻譜，包括，24.25－27.5吉赫、37－43.5吉赫和66－71吉赫頻帶供全球作第五代流動（5G）服務用途。現時香港已使用24.25－27.5吉赫頻帶提供5G服務，今次批准則是新增後兩者。通訊事務管理局辦公室將於明年1月更新香港頻率劃分表，以符合WRC-19的決議。

另外，通訊局亦放寬對物業廣告和播放體育賽事及直播活動節目時加入廣告材料的規管，以及「成年觀眾」節目播放時間的規定。

其中，物業廣告方面，已受其他監管制度規管的物業廣告將獲豁免遵守《業務守則》內有關提供所須文件的規定。不過，該類廣告仍須符合有關確保真實資料準確無誤和真確表達資料的條文，並須遵守所有適用的法例。

直播體育賽事及與賽事有關的節目方面，直播體育賽事及與賽事有關的節目內可加入廣告材料，惟須符合相關的條件和限制。至於在其他直播活動節目內加入廣告材料，通訊局會按個別情況考慮是否予以批准。

而「成年觀眾」節目播放時間方面，「成年觀眾」節目在免費電視的最早播放時間由晚上十一時三十分提前至晚上十一時。

通訊局認為，上述放寬措施可讓持牌機構在業務運作上有更大彈性，亦無損觀眾及聽眾的利益。修訂將於9月25日刊憲，並於同日生效。

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