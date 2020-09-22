匯控（0005）陷政治爭端磨心，今年股價跌勢未止，今早股價連29元亦不保，最低跌至28.3元，挫3.4%，離2009年世紀供股價28元僅一步之遙。

以今年1月匯控股價最高位61.2元計算，年初至今匯控已遭「腰斬」，暴跌逾5成，現時估值約5900億元，與小米（1810）市值5098億元相若。

中國商務部早前發布《不可靠實體清單規定》，性質一如美國制裁所採用的「實體清單」（entity list），但未有明言將被納入清單的公司。內地官媒《Global Times》則發表文章稱，首批清單已完成擬定，若美國升級衝突，將很快發布，而蘋果公司、匯豐銀行及FedEX等有可能榜上有名。

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